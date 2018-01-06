На большей части Казахстана осадков не ожидается
Местами ожидается гололед, туман, усиление ветра.
6 января на большей части Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на западе, северо-западе и юге республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег. Местами ожидается гололед, туман, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «КАЗГИДРОМЕТ».
В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, ночью Карагандинской, днем Атырауской областях местами прогнозируется туман, гололед.
В Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской областях местами - туман, усиление ветра 15-20 м/с, порывы 25 м/с.
В Алматы днем ясно, - 16.
В Астане днем ясно, - 16.
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