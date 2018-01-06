Лыжники оказались заперты в раскачивающейся кабинке во время бури в Альпах

К настоящему моменту запись посмотрели более миллиона человек.

В Австрии на горнолыжном курорте во время снежного шторма "Элеонор" туристы оказались заблокированы на подъемнике, который раскачивался от порывов ветра, пишет РИА Новости.

Один из посетителей курорта в долине Монтафон запечатлел происходящее на видео. Ролик был опубликован в Facebook 3 января, к настоящему моменту запись посмотрели более миллиона человек.

Участники видео, как стало известно, не пострадали и смогли покинуть кабину.

Фото: UZMEDIA.NEWS