Лыжники оказались заперты в раскачивающейся кабинке во время бури в Альпах
К настоящему моменту запись посмотрели более миллиона человек.
В Австрии на горнолыжном курорте во время снежного шторма "Элеонор" туристы оказались заблокированы на подъемнике, который раскачивался от порывов ветра, пишет РИА Новости.
Один из посетителей курорта в долине Монтафон запечатлел происходящее на видео. Ролик был опубликован в Facebook 3 января, к настоящему моменту запись посмотрели более миллиона человек.
Участники видео, как стало известно, не пострадали и смогли покинуть кабину.
Фото: UZMEDIA.NEWS
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