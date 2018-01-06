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В Казахстане одна из самых низких минимальных зарплат в ЕАЭС

6 января 2018, 10:08

В этом году показатель равен 28 тыс тенге.

Как выяснилось, в Казахстане одна из самых низких минимальных зарплат среди стран Евразийского экономического союза, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

В этом году показатель равен 28 тыс тенге. По сравнению с прошлым годом, он вырос на 14%. Но, тем не менее, до уровня большинства стран-партнеров по ЕАЭС Казахстану еще далеко.

Так, по данным портала LS, в России минимальная зарплата – девять с половиной тысяч рублей. Это больше 55 тыс тенге. Чуть меньше в Беларуси – 51 тыс тенге. На третьем месте – Армения. Минимальная зарплата в этой стране – 55 тыс драмов. В нашей валюте это 37 тыс.

У Казахстана предпоследний показатель в ЕАЭС. Меньше получают только в Кыргызстане – почти 6 тыс тенге. Между тем, в США у каждого штата свой показатель минимальной заработной платы. Так, жителям Флориды достаточно поработать всего 10 часов, чтобы получить месячный минимальный доход казахстанца. В Украине этот показатель на уровне 3,2 тыс гривен. В пересчете на нашу валюту, это чуть больше 37 тыс тенге.

Фото: liter.kz


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