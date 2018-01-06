В 13 городах Казахстана снизилось качество воздуха
Метеоусловия способствуют рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере в субботу.
В субботу метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере Астаны и Алматы, а также еще 11 крупных городов страны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По данным синоптиков, сегодня неблагоприятные метеоусловия (НМУ) способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере в Астане, Алматы, Атырау, Актау, Актобе, Балхаше, Темиртау, Жанаозене, Костанае, Кокшетау, Петропавловске, Усть-Каменогорске и Шымкенте.
Метеоусловия способствуют рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере в субботу в Кызылорде, Таразе и Уральске.
НМУ представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Фото: Msk.kp.ru
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