В 13 городах Казахстана снизилось качество воздуха

Метеоусловия способствуют рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере в субботу.

В субботу метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере Астаны и Алматы, а также еще 11 крупных городов страны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, сегодня неблагоприятные метеоусловия (НМУ) способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере в Астане, Алматы, Атырау, Актау, Актобе, Балхаше, Темиртау, Жанаозене, Костанае, Кокшетау, Петропавловске, Усть-Каменогорске и Шымкенте.

Метеоусловия способствуют рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере в субботу в Кызылорде, Таразе и Уральске.

НМУ представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Фото: Msk.kp.ru