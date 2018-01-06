В Акмолинской области двоих жителей привлекли к ответственности за пропаганду терроризма

Двое жителей Акмолинской области привлечены к уголовной ответственности за возбуждение религиозной розни и пропаганду терроризма. В настоящее время расследование окончено, уголовные дела направлены в суд, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

В сентябре 2017 года, в Кокшетау, сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДВД был задержан 33-летний житель областного центра, подозреваемый в возбуждении религиозной розни. Оперативники установили, что на протяжении некоторого времени, мужчина читал намаз, а после, стал придерживаться столпов ислама, при этом религию изучал самостоятельно. Под влиянием многочисленных литературных источников, подозреваемый начал исповедовать одно из нетрадиционных течений ислама. Расширяя свои знания, мужчина постоянно изучал литературу через различные интернет сайты, распечатывал и хранил у себя дома книги на религиозную тематику. В ходе обыска дома подозреваемого, полицейские изъяли «Комментарий к трем основам Достопочтимый шейх Салих бин Фаузан аль-Фаузан», копию книги «Столпы ислама и веры» и другую литературу.

Согласно заключения судебно – религиоведческой экспертизы, в изъятых книгах имеются признаки возбуждения религиозной розни, пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии. По данному факту полицейским было проведено расследование по ст. 174 ч.1 УК РК, в настоящее время уголовное дело направлено в суд. Согласно санкции статьи, подозреваемому грозит ограничение или лишение свободы на срок от двух до семи лет.

В Степногорске полицейскими выявлен факт пропаганды терроризма и публичного призыва к совершению акта терроризма, 26-летней жительницей города, которая на протяжении 16 лет состоит на учете врача – психиатра. С октября 2014 года, подозреваемая начала углубленно изучать идеологию религиозной организации «ат-Такфир – уа-ль-хиджра», которая решением суда признана экстремистской и запрещенной на территории Республики Казахстан. Увлекшись религиозной литературой деструктивного направления, девушка начала распространять в популярных социальных сетях материалы, призывающие к осуществлению террористической деятельности, совершению акта терроризма. при этом используя различные вымышленные имена и псевдонимы.

Проведенной экспертизой установлено, что в текстах имеются признаки пропаганды терроризма, публичные призывы к совершению акта терроризма. Таким образом, в действиях жительницы Степногорска усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 256 ч.2 УК РК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма).

В настоящее время девушка проходит курс психокоррегирующей терапии в психиатрическом учреждении. Полицейскими расследование уголовного дела окончено и направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

Фото: linuxgid.ru