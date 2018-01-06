Китай призвал США не вмешиваться во внутренние дела Ирана

Об этом заявил в пятницу заместитель постоянного представителя Китая при ООН У Хайтао на заседании СБ по теме иранских протестов, созванном по запросу США.

Заместитель постпреда Китая при ООН У Хайтао отметил, что иранская ситуация не представляет никакой угрозы для международного мира и безопасности, пишет ТАСС.

Совет Безопасности (СБ) ООН не должен вмешиваться во внутренние дела Ирана, а также обсуждать положение в области прав человека в стране. Об этом заявил в пятницу заместитель постоянного представителя Китая при ООН У Хайтао на заседании СБ по теме иранских протестов, созванном по запросу США.

По его словам, Китай "принимает во внимание" последние события в Иране, а также "надеется и верит в то, что при помощи усилий иранского правительства и народа Иран будет оставаться стабильным и продолжать развиваться". "Иранская ситуация не представляет никакой угрозы для международного мира и безопасности, а также не включена в повестку дня Совета Безопасности", - подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что, согласно Уставу ООН, "основная обязанность Совета Безопасности - это поддержание международного мира и безопасности", поэтому он "не должен обсуждать ни внутренние дела какой-либо страны, ни положение в области прав человека в какой-либо стране". Ситуация в Иране, продолжил У Хайтао, "не входит в сферу ответственности Совета, обозначенную в Уставе ООН". Дискуссия по этой теме в СБ ООН "не помогает решению внутренних дел Ирана", добавил он.

Антиправительственные выступления начались в Иране 28 декабря. Их участники выражали недовольство по поводу роста цен и банкротства предприятий. В результате уличных столкновений погибли 45 человек, в том числе полицейские и дружинники. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек, которые в ближайшее время предстанут перед судом.

СБ ООН в пятницу провел внеочередное заседание по ситуации в Иране. В то время как западные страны, включая Великобританию и Францию, выражали поддержку протестующим в Иране, не все из них согласились с тем, что ситуация в стране представляет угрозу для международного мира и безопасности, что является главным условием для обсуждения темы в Совбезе. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя упрекнул США в злоупотреблении площадкой СБ и подрыве его авторитета как главного органа, отвечающего за поддержание международного мира. По его словам, следуя американской логике, встречи СБ ООН следует созывать и в связи с акциями протеста в США и других западных странах.

Фото: ТАСС