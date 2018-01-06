РКА об инициировании прекращения действия лицензий председателей и членов президиумов

территориальных коллегий адвокатов территориальными Департаментами юстиции

Ситуация в связи с инициированием прекращения действия лицензий председателей и членов президиумов территориальных коллегий адвокатов территориальными Департаментами юстиции была обсуждена на экстренном заседании Президиума Республиканской коллегии адвокатов.

Адвокатское сообщество выражает крайнюю степень обеспокоенности усиливающимися атаками в адрес адвокатуры и заявляет о полной юридической несостоятельности предъявленных претензий. Так, на официальном сайте Министерства юстиции РК 5 января 2018 года опубликована информация (http://www.adilet.gov.kz/ru/news/minyust-desyatki-narusheniy-pri-zashchite-konstitucionnyh-prav-grazhdan-vyyavleny-v-oblastnoy ), в которой в отсутствие судебного решения безапелляционно утверждается о фактах нарушений адвокатами Актюбинской областной коллегии адвокатов (АОКА) порядка оплаты гарантированной государством юридической помощи. Ведомство подало иск о прекращении действия лицензии председателя АОКА Раисы Якубенко.

Согласно Правилам оплаты юридической помощи, утвержденным приказом Министра юстиции РК вся документация, заявки об оплате труда адвокатов, которые коллегии отправляют в территориальные органы юстиции, составляются по результатам и на основании отчетов адвокатов.

Полномочия президиума коллегии адвокатов по проверке достоверности представляемых адвокатом сведений не предусмотрены. В соответствии с теми же Правилами территориальный орган юстиции производит перечисление сумм, подлежащих выплате адвокатам, по результатам проверки обоснованности и достоверности заявки Коллегии адвокатов и приложенных документов. Обязанность ведения детального расчета времени, затраченного на оказание юридической помощи по делу, лежит на адвокате. Функция проверки обоснованности и достоверности предоставленных сведений возложена на органы юстиции, а ответственность за их достоверность несет лично адвокат, оказывавший юридическую помощь.

Предъявление необоснованных претензий рассматривается нами только как ничем не оправданное нарушение основных принципов организации и деятельности адвокатуры, а именно - независимости адвокатов при осуществлении своей деятельности и недопустимости вмешательства в деятельность адвокатов со стороны государственных органов и должностных лиц.

Пресс-служба РКА