13 способов загадать желание, чтобы оно точно сбылось

Как загадывают заветные желания в разных странах.

Новый год — это волшебный праздник, и чуда в новогоднюю ночь хоть немножечко ждут даже самые угрюмые скептики. И Новый год в разных странах, несмотря на непохожие традиции, имеет одно общее и неизменное — все, от мала до велика, верят в чудеса. И в то, что загаданное в эту волшебную ночь желание непременно исполнится.

AdMe.ru делится с вами традициями загадывания заветных желаний из разных стран.

В Испании, загадывая желания в новогоднюю ночь, съедают 12 виноградин

В России список желаний сжигают и выпивают пепел с шампанским под бой курантов

Италия, провожая старый год, избавляется от всего старого. И вступает в Новый год во всем новом

В Шотландии загадывают желания, глядя на огонь, и впускают Новый год как долгожданного гостя

Желания в Южной Корее загадывают с первыми лучами восходящего солнца в Новом году

В Индии, запуская воздушного змея, верят, что змей относит загаданные желания небесам

В Грузии тосты, произнесенные за праздничным новогодним столом, обязательно сбываются

В Перу желание путешествовать исполнит пустой чемодан. А желание выйти замуж — ивовый прутик

В США на Новый год желания со всего мира сыплются с неба на разноцветных конфетти

В Болгарии загадывают самое заветное в полной темноте. И закрепляют секретным поцелуем

В Англии желание влюбленных исполнится, если они поцелуются под омелой в новогоднюю ночь

Во Франции желания будут исполняться у того, кому достанется кусочек пирога с сюрпризом

В Бразилии, загадав желание, отпускают по волнам кораблики с горящими свечами

Пусть ваши желания всегда сбываются!