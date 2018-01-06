25 человек пострадали при обрушении ограждения на стадионе в Кувейте
Инцидент произошёл во время проведения финала Кубка наций Персидского залива по футболу.
В Кувейте на стадионе Джабер-эль-Ахмед при обрушении стеклянного ограждения пострадало 25 человек. Об этом сообщает life.ru.
Инцидент произошёл во время проведения финала Кубка наций Персидского залива по футболу.
В результате обрушения были ранены 25 болельщиков сборной Омана, которая стала победителем турнира.
انهيار حاجز المدرجات في استاد جابر الدولي بالكويت يتسبب بوقوع عدد من الإصابات الطفيفة بين جماهير المنتخب العماني. #الامارات_عمان | #الامارات_اليوم pic.twitter.com/sS45D0rkgX— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) 5 января 2018 г.
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