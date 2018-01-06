25 человек пострадали при обрушении ограждения на стадионе в Кувейте

Инцидент произошёл во время проведения финала Кубка наций Персидского залива по футболу.

В Кувейте на стадионе Джабер-эль-Ахмед при обрушении стеклянного ограждения пострадало 25 человек. Об этом сообщает life.ru.

Инцидент произошёл во время проведения финала Кубка наций Персидского залива по футболу.

В результате обрушения были ранены 25 болельщиков сборной Омана, которая стала победителем турнира.