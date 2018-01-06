Баян Алагузова и Меруерт Тусипбаева ведут войну в соцсетях

Из-за сериала "Козы Корпеш - Баян Сулу" казахстанские звезды шоу-бизнеса певица Меруерт Тусипбаева и продюсер Баян Алагузова принялись выяснять отношения в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Судя по их постам, в которых дамы не стесняются в выражениях, Алагузова утверждает, что Тусипбаева хотела получить роль матери главной героини, но ее кандидатура не показалась продюсеру убедительной.

"Я совсем забыла, что ты неоднократно звонила нашему кастинг директору, с просьбой взять тебя на роль матери Баян, а также с просьбой пригласить тебя на съемки нового года. Прости ещё раз, что ты так и не спела хитовых песен, как и не сыграла ярких ролей, поэтому я как продюсер сомневаюсь в тебе как в специалисте, на что имею полное право. Так, что обида твоя вполне понятна, взяли бы на роль, пела бы другую песню ???? ну, что ещё сказать, каждому своё! Ты не сердись, лучше найди хорошую песню, или спродюсируй собственный фильм, утверди себя на главную роль, и докажи наконец, что ты лучше всех, только никто об этом пока не знает?! Удачи",- написала Баян Алагузова.

Ответ Меруерт Тусипбаева долго ждать не пришлось.

В заключение Меруерт Тусипбаева призвала создателей фильма сесть за стол переговоров и высказаться открыто.