Минюст: Десятки нарушений при защите конституционных прав граждан выявлены в областной коллегии адвокатов города Актобе

В октябре-ноябре 2017 года по заявлению Министерства юстиции РК суд лишил лицензии трех адвокатов Актюбинской областной коллегии адвокатов - Г. Акбарова, А. Альбакасову, Ш. Ильясова за нарушения законодательства о гарантированной государством юридической помощи. Экс-адвокаты получали дублированную оплату из государственных бюджетных средств, осуществляемой органами юстиции на основании фальсифицированных заявок, поданных адвокатами за оказание юридической помощи.

В результате более десяти подозреваемых лишились возможности получить качественную гарантированную государством юридическую помощь и остались без должной защиты.

Также органами юстиции при оплате труда по уголовным делам, рассматриваемых в судах установлены грубые нарушения еще 15 адвокатов. Они привлечены к дисциплинарной ответственности. Ими было подано ходатайство в суд о возврате бюджетных средств.

Данные систематические правонарушения были допущены из-за отсутствия надлежащего контроля за исполнением Закона о гарантированной государством юридической помощи со стороны Председателя Актюбинской областной коллегии адвокатов Раисы Якубенко. Председатель коллегии принимала отчеты адвокатов, составляла реестр и направляла заявки об оплате труда адвокатов.

В этой связи ведомство подало исковое заявление в судебные органы о прекращении действия лицензии Раисы Якубенко.