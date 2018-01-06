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Назарбаев освободил от должности комиссара выставки ЭКСПО- 2017 Рапиля Жошыбаева

6 января 2018, 12:40

Это связано с окончанием срока полномочий.

Указом главы государства Нурсултана Назарбаева Рапиль Жошыбаев освобожден от должности комиссара Международной специализированной выставки ЭКСПО- 2017 в связи с окончанием срока полномочий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Жошыбаев Рапиль Сейтханович родился 22 августа 1963 года в Джамбульской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Киргизский государственный университет (1985)

· Санкт-Петербургский университет экономики и финансов (1992)

Специальность «Экономист»

Трудовой стаж:

· Сотрудник в структурах государственного экономического планирования Киргизской ССР (1985-1988);

· Стажер-исследователь Ленинградского финансово-экономического института им. Вознесенского (1988-1889);

· Третий секретарь, второй секретарь Управления международных экономических отношений Министерства иностранных дел РК (1993-1996);

· Начальник отдела Департамента СНГ МИД РК (1996-1998);

· Первый секретарь, советник Посольства РК в странах Балтии (1998-08.2000);

· Заместитель Шефа Протокольной службы Президента РК (08.2000-07.2003);

· Заведующий Отделом по межконфессиональным отношениям Администрации Президента РК (07.2003-10.2004);

· Заместитель Министра иностранных дел РК (10.2004-10.2007);

· Ответственный секретарь Министерства иностранных дел РК (10.2004-05.2013);

· Первый заместитель Министра иностранных дел РК (24.05.2013-03.2016);

· Комиссар Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 (02.2013, полномочия продлены с 03.2016)

Фото: МИА Казинформ


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