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Абдрахманов назначен заместителем постпреда РК при ЮНЕСКО

 

Аскар Абдрахманов назначен заместителем постоянного представителя Казахстана при ЮНЕСКО в Париже, сообщает BNews.kz.

«Приказом министра иностранных дел Аскар назначен заместителем постоянного представителя Казахстана при ЮНЕСКО в Париже», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице МИД РК в Facebook.

Ранее Абдрахманов занимал должность заместителя председателя комитета международной информации МИД РК.

«Один из опытных и наиболее успешных информационщиков МИДа Аскар Сауытбекулы теперь будет трудиться в крупнейшем культурном центре мира, продвигать интересы Казахстана», - отмечается в информации.

6 января 2018, 12:59
Источник, интернет-ресурс: ИА «BNews.kz»

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