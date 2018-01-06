Абдрахманов назначен заместителем постпреда РК при ЮНЕСКО
Аскар Абдрахманов назначен заместителем постоянного представителя Казахстана при ЮНЕСКО в Париже, сообщает BNews.kz.
«Приказом министра иностранных дел Аскар назначен заместителем постоянного представителя Казахстана при ЮНЕСКО в Париже», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице МИД РК в Facebook.
Ранее Абдрахманов занимал должность заместителя председателя комитета международной информации МИД РК.
«Один из опытных и наиболее успешных информационщиков МИДа Аскар Сауытбекулы теперь будет трудиться в крупнейшем культурном центре мира, продвигать интересы Казахстана», - отмечается в информации.
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