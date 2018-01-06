Назарбаев освободил от должности комиссара выставки ЭКСПО- 2017

Указом Главы государства Нурсултана Назарбаева Рапиль Жошыбаев освобожден от должности комиссара Международной специализированной выставки ЭКСПО- 2017 в связи с окончанием срока полномочий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Жошыбаев Рапиль Сейтханович родился 22 августа 1963 года в Джамбульской области.

Трудовой стаж:

· Сотрудник в структурах государственного экономического планирования Киргизской ССР (1985-1988);

· Стажер-исследователь Ленинградского финансово-экономического института им. Вознесенского (1988-1889);

· Третий секретарь, второй секретарь Управления международных экономических отношений Министерства иностранных дел РК (1993-1996);

· Начальник отдела Департамента СНГ МИД РК (1996-1998);

· Первый секретарь, советник Посольства РК в странах Балтии (1998-08.2000);

· Заместитель Шефа Протокольной службы Президента РК (08.2000-07.2003);

· Заведующий Отделом по межконфессиональным отношениям Администрации Президента РК (07.2003-10.2004);

· Заместитель Министра иностранных дел РК (10.2004-10.2007);

· Ответственный секретарь Министерства иностранных дел РК (10.2004-05.2013);

· Первый заместитель Министра иностранных дел РК (24.05.2013-03.2016);

· Комиссар Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 (02.2013, полномочия продлены с 03.2016)

Прочие должности:

· Член совета директоров АО «Центр маркетингово-аналитических исследований», член наблюдательного совета ТОО «Казахстанский центр содействия инвестициям» (09.2006)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Ордена «Достык» II степени (2006) «Парасат» (2011);

· Медали: Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 20 жыл» (2012), «10 лет Шанхайской Организации Сотрудничества», медаль «За вклад в развитие бизнеса» (Литва);

· Благодарности Президента РК (2001, 2003, 2007, 2010) и Руководителя Администрации Президента РК (2004). Также имеет награды Министерства хозяйства;

· Нагрудные знаки «За достигнутые результаты в деле формирования Таможенного союза» и «20 лет Консульской службы Министерства иностранных дел Российской Федерации»