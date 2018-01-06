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Видео с высказыванием о воспитании жен побоями прокомментировали в ДУМК

6 января 2018, 13:21

Действия на видео происходят три года назад, когда герой ролика был членом информационно-агитационной группы.

Видеоролик, в котором преподаватель университета "Нұр Мүбәрак" Ризабек Батталулы высказывает мнение о том, что жену можно бить, прокомментировали в духовном управлении мусульман Казахстана, сообщает ru.sputniknews.kz.

Как пояснил пресс-секретарь ДУМК Агабек Конарбайулы, видео, вызвавшее бурную реакцию среди пользователей, было снято три года назад, а герой ролика не является имамом.

Отметим, что скандальный ролик появился в одной из групп в социальной сети 2 января.

"Не понимаю, по какой причине этот ролик начали распространять сейчас. Ризабек Батталулы до этого момента не был на посту имама. На видео он в информационных целях высказывал свои взгляды на вопросы, которые к нему поступали, потому что он являлся членом информационно-агитационной группы. Сейчас он работает в Алматы, в университете "Нұр Мүбәрак", — рассказал официальный представитель духовного управления.

Кроме этого, Конарбайулы подчеркнул, что членам информационно-агитационной группы не позволительно давать объяснения в таких щепетильных вопросах только с учетом личных взглядов и своего мнения.

Также Агабек Конарбайулы сообщил, что в ДУМК разрабатывают свод правил, которые будут регламентировать проводимую среди населения разъяснительную работу.

Ранее в Сети распространилось видео, в котором Ризабек Батталулы читал проповедь о том, как правильно должны мужчины наказывать своих жен.

Религовед Асылбек Избаиров, комментируя содержимое видеоролика, подчеркнул, что одной из проблем в отношении религии является догматический подход к религии, который не работает в рамках современных реалий.

Фото: ru.sputniknews.kz


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