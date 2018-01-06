В частности, в Правила внесены следующие изменения:

Подпункт 12) пункта 4 изложен в следующей редакции:

«12) расчетов по платежам в бюджет, по обязательным социальным отчислениям, по пенсионным взносам, по отчислениям и взносам на обязательное социальное медицинское страхование в Государственную корпорацию «Правительство для граждан», с депонентами - не менее одного раза в квартал;»;

Пункт 60 изложен в следующей редакции:

«60. Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация.

В соответствии с Правилами составления и представления финансовой отчетности, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 1 августа 2017 года № 468, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15594, в пояснительных записках к годовой финансовой отчетности отражаются данные о результатах проведенной инвентаризации.»; (Пункт 60, вводится в действие с 1 июля 2018 года)

Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 к настоящему приказу.

Приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации