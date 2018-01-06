Россиянка привезла 11-летнюю дочь в Казахстан и продала в рабство цыганам

В Темиртау закрылся первый и единственный в области приют для жертв торговли людьми. Работники верят, что он откроется вновь через несколько месяцев. Но куда сейчас пойдут семеро постояльцев кризисного центра, трудно представить, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Жизнь Ирины – сплошная драма. Родилась в России, в 11 лет мать нелегально привезла ее в Казахстан и передала в работницы цыганам. Там девочка ухаживала за слепым пожилым мужчиной и ребенком. Училась только до 6 класса, потом хозяева запретили тратить время на школу.

Ирина, подопечная кризисного центра для жертв торговли людьми: "Мама осталась в Атбасаре. С 13 лет я ее не видела. В 18 лет я убежала от них. Помогла девушка. Со стороны наблюдала, что меня не кормили. Я носила то, что давали. Она предложила уехать к ее маме".

Девушка обосновалась в Темиртау. Там же встретила парня-сироту, забеременела, но семьи не получилось. Ирина осталась одна с ребенком. Недавно узнала, что ее мама умерла два года назад. Не так давно ей удалось получить российский паспорт, но теперь возникла проблема с получением документов на дочь.

Кризисный центр для жертв торговли людьми рассчитан всего на семь мест, но ни одно из них не пустовало за год работы, говорят работники. Сейчас приют закрывается – завершилось финансирование. Подопечные в полной растерянности, ведь помощи им больше ждать неоткуда.

Ольга, подопечная кризисного центра для жертв торговли людьми: "Ребенку оплатили лечение. Он был неуравновешенным, людей всех боялся. Кушать боялся, играть бояться. Был совсем замкнутым".

Руководитель центра подыскала временное жилье для постояльцев в общежитиях, оплатила проживание за 4 месяца.

Оксана Тарабукина, председатель ОФ «Кайсар», директор Кризисного центра для жертв торговли людьми: "У нас есть целые семьи, целые поколения недокументированных лиц. Когда мать, например, невозможно документировать, соответственно, невозможно документировать ее дочь. У нас есть семья, у этой дочери уже пятеро детей. И всех невозможно документировать. А все недокументированные – это потенциальные жертвы торговли людьми".

Проект финансировало областное управление координации занятости и социальных программ. За прошедший год в него за помощью обратились 17 женщин. Реально нуждающихся в помощи в десятки раз больше, уверены специалисты.

Фото: vladtime.ru