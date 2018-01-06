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В ДВД прокомментировали видео драки с лопатой и граблями у супермаркета в Актау

6 января 2018, 13:58

Видео было снято возле супермаркета в 26 микрорайоне 29 декабря.

Герои ролика под названием «Потасовка в стиле пьяных мастеров» задержаны и водворены в ИВС, сообщает Zakon.kz со ссылкой lada.kz.

По сообщению пресс-службы ДВД Мангистауской области, видео, размещённое в разделе «Народные новости», было снято возле супермаркета в 26 микрорайоне 29 декабря.

"По данному факту в отношении троих задержанных ведется досудебное расследование по статье 293 части третьей УК РК. Задержанные помещены в ИВС. Видео снято во время нападения на охранника в данном супермаркете", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 29 декабря трое молодых людей были задержаны в супермаркете. Один из них ранил охранника магазина. О нападении рассказал директор охранного агентства, сотрудники которого помогали полицейским задерживать подозреваемых.


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