В ДВД прокомментировали видео драки с лопатой и граблями у супермаркета в Актау

Видео было снято возле супермаркета в 26 микрорайоне 29 декабря.

Герои ролика под названием «Потасовка в стиле пьяных мастеров» задержаны и водворены в ИВС, сообщает Zakon.kz со ссылкой lada.kz.

По сообщению пресс-службы ДВД Мангистауской области, видео, размещённое в разделе «Народные новости», было снято возле супермаркета в 26 микрорайоне 29 декабря.

"По данному факту в отношении троих задержанных ведется досудебное расследование по статье 293 части третьей УК РК. Задержанные помещены в ИВС. Видео снято во время нападения на охранника в данном супермаркете", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 29 декабря трое молодых людей были задержаны в супермаркете. Один из них ранил охранника магазина. О нападении рассказал директор охранного агентства, сотрудники которого помогали полицейским задерживать подозреваемых.