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Жилищная инспекция устанавливает причину срыва лифта в столичной многоэтажке

6 января 2018, 14:03

Инцидент произошел 31 декабря, в лифте находились 8 человек.

По информации жилинспекции, обслуживающая жилой комплекс компания, несмотря на уведомление, не провела должной работы по постановке на учет домовых лифтов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр акимата Астаны.

31 декабря в первом подъезде дома по адресу: ул.Тауелсiздiк, 38/2 произошел срыв лифта, в котором находились 8 человек, сообщили в столичном управлении жилищной инспекции.

На место происшествия прибыл руководитель жилищного управления, который провел встречу пострадавшими и с заинтересованными органами по установлению причин срыва подъемника.

В настоящее время по факту проводится детальная техническая экспертиза по лифтовому оборудованию.

Как выяснилось, сорвавшийся лифт марки «GLIFT» был произведен в Турции в 2013 году, его обслуживанием занимается сервисная лифтовая компания ИП «Бегенов». Органом управления в данном жилом доме является ИП «Токабаев», который и заключил договор на сервисное обслуживание с ИП «Бегенов».

«В свою очередь управлением жилищной инспекции г.Астаны в мае 2017 года органу управления ИП «Токабаев» было вручено уведомление о соблюдении норм промышленной безопасности при эксплуатации опасных технических устройств (лифты). В свою очередь ИП «Токабаевым» не было проведено должной работы по постановки на учет лифтов в жилищной инспекции в соответствии с законом РК «О гражданской защите»», - отметили в ведомстве.

Как известно, по поручению акима города в течение 2017 года в Астане жилищной инспекцией были проведены проверки более 500 лифтов, по результатам которых в отношений 25 КСК и лифтовых компаний были приняты меры административного воздействия.

«По жилому дому ул.Тауелсiздiк, 38/2 проверка лифтов не проводилась, так как обращений со стороны жильцов в жилищную инспекцию не поступали. Также местными исполнительными органами в 2017 году в Астане была проведена работа по замене 96 лифтов, из них 23 лифта аварийных», - подчеркули в городской жилинспекции.

Фото: wefornews.com


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