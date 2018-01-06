Жилищная инспекция устанавливает причину срыва лифта в столичной многоэтажке

По информации жилинспекции, обслуживающая жилой комплекс компания, несмотря на уведомление, не провела должной работы по постановке на учет домовых лифтов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр акимата Астаны.

31 декабря в первом подъезде дома по адресу: ул.Тауелсiздiк, 38/2 произошел срыв лифта, в котором находились 8 человек, сообщили в столичном управлении жилищной инспекции.

На место происшествия прибыл руководитель жилищного управления, который провел встречу пострадавшими и с заинтересованными органами по установлению причин срыва подъемника.

В настоящее время по факту проводится детальная техническая экспертиза по лифтовому оборудованию.

Как выяснилось, сорвавшийся лифт марки «GLIFT» был произведен в Турции в 2013 году, его обслуживанием занимается сервисная лифтовая компания ИП «Бегенов». Органом управления в данном жилом доме является ИП «Токабаев», который и заключил договор на сервисное обслуживание с ИП «Бегенов».

«В свою очередь управлением жилищной инспекции г.Астаны в мае 2017 года органу управления ИП «Токабаев» было вручено уведомление о соблюдении норм промышленной безопасности при эксплуатации опасных технических устройств (лифты). В свою очередь ИП «Токабаевым» не было проведено должной работы по постановки на учет лифтов в жилищной инспекции в соответствии с законом РК «О гражданской защите»», - отметили в ведомстве.

Как известно, по поручению акима города в течение 2017 года в Астане жилищной инспекцией были проведены проверки более 500 лифтов, по результатам которых в отношений 25 КСК и лифтовых компаний были приняты меры административного воздействия.

«По жилому дому ул.Тауелсiздiк, 38/2 проверка лифтов не проводилась, так как обращений со стороны жильцов в жилищную инспекцию не поступали. Также местными исполнительными органами в 2017 году в Астане была проведена работа по замене 96 лифтов, из них 23 лифта аварийных», - подчеркули в городской жилинспекции.

Фото: wefornews.com