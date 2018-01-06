В частности, в Правила внесены следующие изменения:

Пункт 1 изложен в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Правила определения фиксированных тарифов и предельных аукционных цен.»;

В Правилах определения фиксированных тарифов, утвержденных указанным постановлением:

Заголовок изложен в следующей редакции:

«Правила определения фиксированных тарифов и предельных аукционных цен»;

Пункт 1 изложен в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила определения фиксированных тарифов и предельных аукционных цен (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 7-1) статьи 5 Закона Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» (далее - Закон) и устанавливают порядок определения фиксированных тарифов и предельных аукционных цен на электрическую энергию, производимую объектами по использованию возобновляемых источников энергии.»;

Пункт 2 изложен в следующей редакции:

«2. В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия:

1) аукционная цена - цена на покупку расчетно-финансовым центром электрической энергии, производимой объектом по использованию возобновляемых источников энергии, определенная по итогам аукционных торгов и не превышающая уровня соответствующей предельной аукционной цены;

2) биогаз - метан, монооксид углерода и (или) водород, получаемые из биомассы в результате ее брожения или газификации;

3) биомасса - органические неископаемые материалы биологического происхождения;

4) договор покупки электрической энергии расчетно-финансовым центром по поддержке возобновляемых источников энергии (далее - договор покупки) - договор купли-продажи электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии, заключаемый между расчетно-финансовым центром, выступающим в качестве покупателя, и энергопроизводящей организацией, выступающей в качестве продавца;

5) расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии (далее - расчетно-финансовый центр) - юридическое лицо, создаваемое системным оператором и определяемое уполномоченным органом, осуществляющее в порядке, предусмотренном Законом, централизованную покупку и продажу электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии и поставленной в электрические сети единой электроэнергетической системы Республики Казахстан;

6) уполномоченный орган в области государственной статистики - государственный орган, осуществляющий руководство, а также межотраслевую координацию в области государственной статистики в пределах своей компетенции;

7) фиксированный тариф - тариф на покупку расчетно-финансовым центром электрической энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источников энергии, в порядке, установленном Законом;

8) уполномоченный орган - центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области поддержки использования возобновляемых источников энергии;

9) предельная аукционная цена - максимальная величина аукционной цены на электрическую энергию.

Иные понятия и определения, используемые в настоящих Правилах, применяются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.»;

Также Правила дополнены пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. Предельные аукционные цены утверждаются уполномоченным органом для каждого из следующих видов возобновляемых источников энергии:

1) энергии солнечного излучения;

2) энергии ветра;

3) гидродинамической энергии воды;

4) энергии, полученной при использовании биогаза.

Предельные аукционные цены утверждаются в тенге.»;

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.