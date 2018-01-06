Ольга Бузова опубликовала фото татуировки с собой в форме "Спартака"

Ведущая и певица Ольга Бузова опубликовала на своей странице в "Инстаграме" фото с татуировкой. Как отметила теледива, его сделал неизвестный поклонник. На картинке Бузова в форме "Спартака", пишет life.ru.

"Не зря я болею за "Спартак". Кстати, мне идёт ваша форма. Ну вот я и поняла, чего мне не хватало для полного счастья, — стать вожаком футбольного клуба, а там недалеко и до тренера сборной России. Главное, успеть провернуть это всё до ЧМ по футболу 2018 года", — написала Бузова.

Бузова заявила, что татуировки ей посвящают не впервые. Отметим, что бывший муж фанатки "Спартака" Дмитрий Тарасов является полузащитником футбольного клуба "Локомотив".