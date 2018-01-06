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Частный дом с магазином горел в Астане

6 января 2018, 14:40

Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Частный дом с магазином горел сегодня в Астане. Информацию об этом подтвердил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня, 6 января 2018 года около в 9 утра в микрорайоне «Коктал-2», произошло загорание кровли одноэтажного частного дома. Усилиями пожарных пожар локализован в 10.14 и ликвидирован в 10.59. Площадь пожара составила 150 квадратных метров», - проинформировал он.

По его словам, жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 21 человек личного состава и 5 единиц специализированной пожарной техники службы пожаротушения Астаны.

«По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неисправность печного оборудования на твердом топливе. Призываем граждан обратить внимание на этот пример и проверить функционирование используемого печного оборудования во избежание несчастных случаев», - предупредил представитель КЧС.


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