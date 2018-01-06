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Нетрезвый полицейский совершил ДТП в Костанае

6 января 2018, 14:48

В отношении 26-летнего сотрудника полиции проводится служебное расследование.

Полицейский, находящийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с впереди идущим автомобилем, пишет региональное издание "Алау".

Дорожная авария с участием автомобилей Lifan и "ВАЗ-2115" произошла 4 января около часа ночи по улице Гоголя.
На место происшествия выехали сотрудники дорожно-патрульной полиции. Установлено, что 26-летний водитель "ВАЗ-2115" не соблюдал дистанцию с впереди идущим транспортным средством и совершил столкновение с автомобилем Lifan под управлением 31-летнего мужчины. Пострадавших нет.

Как сообщили в департаменте внутренних дел Костанайской области, по итогам проведенных экспертиз установлено, что водитель Lifan был трезв, а водитель "ВАЗа", являющийся сотрудником полиции, — в состоянии опьянения.

В отношении водителя автомобиля российского производства составлен административный протокол по статье 608 части 3 КоАП РК и проводится служебное расследование.


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