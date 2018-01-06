Мадуро объявил о выпуске первых 100 млн единиц национальной криптовалюты
Отмечается, что стоимость каждого El Petro будет равняться одному баррелю венесуэльской нефти.
Венесуэльский лидер Николас Мадуро объявил о выпуске первых 100 млн единиц национальной криптовалюты. Об этом сообщают местные СМИ, пишет life.ru.
Отмечается, что криптовалюта под названием El Petro будет обеспечена венесуэльской нефтью. А стоимость каждого "петро" равняться одному баррелю.
"Каждый El Petro будет стоить столько же, сколько баррель венесуэльской нефти", — отметил президент Венесуэлы.
Напомним, впервые о намерении создать собственную криптовалюту Мадуро объявилв начале декабря. По его словам, это поможет стране преодолеть социально-экономический кризис.
Фото: РИА Новости
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