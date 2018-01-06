Отмечается, что стоимость каждого El Petro будет равняться одному баррелю венесуэльской нефти.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро объявил о выпуске первых 100 млн единиц национальной криптовалюты. Об этом сообщают местные СМИ, пишет life.ru.

Отмечается, что криптовалюта под названием El Petro будет обеспечена венесуэльской нефтью. А стоимость каждого "петро" равняться одному баррелю.

"Каждый El Petro будет стоить столько же, сколько баррель венесуэльской нефти", — отметил президент Венесуэлы.

Напомним, впервые о намерении создать собственную криптовалюту Мадуро объявилв начале декабря. По его словам, это поможет стране преодолеть социально-экономический кризис.

Фото: РИА Новости