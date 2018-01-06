В частности, в Правила внесены следующие изменения:

Подпункты 16) и 17) пункта 2 изложены в следующей редакции:

«16) цена продажи - окончательная цена объекта приватизации, установленная в результате торгов, а также тендера по передаче вдоверительное управление либо имущественный наем (аренду) с правом последующего выкупа с учетом индексации;

17) продавец (лицо, производящее отчуждение имущества) - уполномоченный орган по государственному имуществу, местный исполнительный орган либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа;»;

Пункт 3 изложен в следующей редакции:

«3. Решение о приватизации объекта принимается уполномоченныморганом по государственному имуществу, местным исполнительным органомлибо аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельскогоокруга по согласованию с собранием местного сообщества, которые в течение десяти календарных дней обеспечивают внесение информации об объектах приватизации (график продаж) в реестр.

Решение о приватизации организаций, являющихся субъектамиестественной монополии или субъектами рынка, занимающими доминирующееили монопольное положение на соответствующем товарном рынке,принимается Правительством Республики Казахстан.

Уполномоченный орган по управлению государственным имуществом осуществляет приватизацию республиканского имущества, в том числепринимает решение о приватизации республиканского имущества, а также предприятий как имущественного комплекса, не являющихся субъектами естественной монополии или субъектами рынка, занимающими доминирующее или монопольное положение на рынке, обеспечивает сохранность республиканского имущества в процессе подготовки объекта к приватизации, привлекает посредника для организации процесса приватизации, обеспечивает оценку объекта приватизации, осуществляет подготовку и заключениедоговоров купли-продажи объекта приватизации и контроль за соблюдением условий договоров купли-продажи.

Местные исполнительные органы и аппараты акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по согласованию с собраниемместного сообщества осуществляют приватизацию коммунального имущества,в том числе принимают решение о приватизации коммунального имущества, а также предприятий как имущественного комплекса, привлекают посредникадля организации процесса приватизации, обеспечивают оценку объекта приватизации, осуществляют подготовку и заключение договоров купли-продажи объекта приватизации и контроль за соблюдением условий договоров купли-продажи.

При подготовке решения о приватизации предприятия какимущественного комплекса, в случае наличия на предприятии материальных ценностей государственного материального резерва, проект решения согласовывается с уполномоченными органами в области государственного материального резерва, мобилизационной подготовки и обороны.»;

Часть первая пункта 9 изложена в следующей редакции:

«9. При предложении государственным юридическим лицомгосударственного имущества на продажу необходимо письменное согласие государственного органа, в управлении которого находится данное государственное юридическое лицо. При этом, необходимо представить продавцу правоустанавливающие документы, а также документ,подтверждающий отсутствие обременений на объект приватизации.»;

Пункт 22 изложен в следующей редакции:

«22. Гарантийный взнос участника, победившего на торгах изаключившего договор купли-продажи, относится в счет причитающихсяплатежей по договору купли-продажи.

В случае, если сумма гарантийного взноса превышает цену продажи, то победителю единым оператором возвращается разница в срок не позднее трех рабочих дней с даты заключения продавцом и покупателем договора купли-продажи на веб-портале реестра.»;

Пункт 29 изложен в следующей редакции:

«29. Для регистрации в качестве участника аукциона, тендера изакрытого тендера необходимо на веб-портале реестра зарегистрировать заявку на участие в торгах по форме согласно приложению к настоящим Правилам, подписанную ЭЦП участника.

Участники тендера и закрытого тендера регистрируют заявку,содержащую согласие с условиями торгов и ценовое предложение,загружаемое в электронный конверт на специально отведенной веб-странице реестра с приложением электронных (сканированных) копий документов, подтверждающих соответствие дополнительным требованиям к участникам (покупателю), указанным в извещении о проведении торгов.»;

Пункты 50 и 51 изложен в следующей редакции:

«50. Протокол о результатах торгов является документом, фиксирующим результаты аукциона и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта приватизации по цене продажи. Договор купли-продажи заключается в электронном формате на веб-портале реестра и подписывается продавцом и покупателем с использованием ЭЦП в срок неболее десяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов. При этом, продавец представляет покупателю проект договора купли-продажи на подписание в срок не более пяти календарных дней со дняподписания протокола о результатах торгов.

51. В случае неподписания победителем протокола о результатах торговлибо договора купли-продажи в сроки, указанные в пунктах 49 и 50 настоящих Правил, продавцом подписывается акт об отмене результатов аукциона, формируемый веб-порталом реестра, и данный объект приватизации вновь выставляется на торги с условиями отмененных торгов.»;

Подпункт 1) части второй пункта 52 изложен в следующей редакции:

«1) перечисляет гарантийный взнос участника, победившего в торгах, на соответствующий код бюджетной классификации продавца - на основании заявления на перечисление гарантийного взноса, подписанного продавцом с использованием ЭЦП на веб-портале реестра;»;

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.