Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Армия США выпустила симулятор расстрела детей в школе

6 января 2018, 15:42

Как отметили разработчики, чем больше у населения оружия, тем выше возможность убийств.

Группа разработчиков игр при поддержке армии США выпустила игру EDGE. Её название расшифровывается как "улучшенная динамическая гео-социальная среда". Об этом сообщает ODN, пишет life.ru.

В игре участвуют стрелок, школьники, задача которых — выжить, учителя и сотрудники спецслужб. Играть можно за любого героя. По сценарию, в школу проникает вооружённый человек, которого пытается ликвидировать спецназ. Абсолютное большинство из тех, на ком была проверена игра, выбрали стрелка.

Данный факт огорчил разработчиков, так как предполагалось, что с помощью симулятора люди будут разрабатывать свою модель поведения при столкновении с реальной угрозой своей жизни.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...