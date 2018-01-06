Акимов призвали отдавать предпочтение отечественным товарам

Народный избранник в запросе Премьер-Министру заявил, что в стране имеются факты, когда происходит выдавливание своих производителей и лоббирование зарубежных некоторыми местными чиновниками.

В АО «Национальное агентство по развитию местного содержания «NadLoc» прокомментировали заявление депутата Азата Перуашева о лоббировании зарубежных товаров некоторыми чиновниками при реализации государственных проектов, передает МИА «Казинформ».

Народный избранник в запросе Премьер-Министру РК заявил, что в стране имеются факты, когда происходит выдавливание своих производителей и лоббирование зарубежных некоторыми местными чиновниками.

В качестве примера он привел случай с «Кентауским трансформаторным заводом», который обратился в управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы по поводу участия в ряде проектов. Но в управлении заявили, что на момент реализации одного проекта в 2013 году завод якобы не производил нужные трансформаторы. Это утверждение казахстанский производитель опровергнул сертификатом соответствия, выданный еще в 2012 году. Далее, как отметил депутат, чиновник заверяет отечественного производителя, что его продукция якобы была установлена на другом проекте, что опровергается самим производителем.

Недоумевают действиями алматинского управления и в нацагентстве по развитию местного содержания. «Вот приказ министра национальной экономики РК, который утверждает правила организации деятельности и осуществления функций заказчика или застройщика. В нем указывается, что в задании на проектирование объектов, финансируемых за счет госинвестиций в строительство в рамках государственных и правительственных программ, обязательным требованием является применение строительных материалов, оборудований, изделий и конструкций казахстанского производства с учетом международных обязательств. То есть у заказчиков - акиматов есть все законные механизмы для того, чтобы максимально использовать отечественные материалы при строительстве каких-либо объектов, будь то школа, больница или спорткомплексы. Есть механизмы для того, чтобы эта продукция появилась в проектно-сметной документации и для того, чтобы в будущем контролировать ход реализации этих проектов, в том числе на предмет использования отечественных товаров», - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель председателя правления АО «Национальное агентство по развитию местного содержания «NadLoc» Дмитрий Усов.

По его словам, анализ нацагентства показывает, что ситуации, когда не максимально используются казахстанские материалы, возникают не только в Алматы, но и практически во всех регионах Казахстана. Он пояснил, что при составлении проектно-сметной документации не закладывается казахстанская продукция. Даже имеются факты, что в процессе пересогласования казахстанскую продукцию меняют на импортную, которая может стоить дороже.

«То есть бюджетные средства уходят за пределы страны. Мы согласны с критикой депутата Азата Перуашева и призываем акиматы усилить работу в этом направлении, максимально использовать законный механизм, чтобы в конце концов начали исполнять поручения Главы государства, который требовал, чтобы при реализации государственным программ максимально использовались казахстанские материалы», - заключил он.

Фото: МИА Казинформ