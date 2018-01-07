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Наталья Фриске показала редкие фото с больной сестрой

7 января 2018, 00:22

Фотографии появились на личной странице Натальи Фриске в социальной сети Instagram.

Сестра Жанны Фриске Наталья опубликовала раритетные семейные снимки. Они были сделаны в 1996 году.

Фотографии появились на личной странице Натальи Фриске в социальной сети Instagram. "1996 год. Всей семьей в тае...как щас помню этот Новый год" – подписала публикацию она.

В то время Жанна и Наталья Сильно болели. "Как только температура снижалась хотяб до 38 градусов, садились на мопед, и гоняли по таю))", – вспоминает сестра знаменитой певицы.

Некоторых подписчиков фотографии буквально растрогали до слез. "Хорошие люди, уходят быстрее", – сокрушается один из комментаторов. "Какие же вы классные, красивые сестренки", – пишет другой.

Многие отметили, что Наталья и Жанна очень похожи на отца. "Я знаю что папа ваш здорово поет и талант значит певческий в него", – заявляет пользователь. "Жанночка папина доча, особенно они похожи на фото где они втроём за столом сидят..", – уточняет второй.

Напомним, что Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Она умерла после продолжительной борьбы с раком. Врачи диагностировали у певицы опухоль головного мозга.

Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov. Источник: Дни.ру


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