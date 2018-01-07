Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В ДТП в Алматы пострадали четыре человека

7 января 2018, 01:01

Травмы получили оба водителя и пассажиры из обеих машин.

В ночь на 7 января в Алматы произошла авария с участием двух автомобилей, в которой пострадали четыре человека, передает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль BMW двигался по Северному кольцу в сторону города, в южном направлении. На пересечении с улицей Победы произошло столкновение с Daewoo Nexia. По одной из версий, водитель Nexia попытался проскочить перед BMW и не успел. При этом там находится пешеходный светофор: возможно, водитель Daewoo тронулся уже на зеленый, а водитель BMW проезжал на мигающий свет. Поскольку очевидцев аварии нет, обстоятельства предстоит выяснять сотрудникам полиции.

В столкновении пострадали оба водителя и по одному пассажиру из каждого автомобиля. Все четверо были госпитализированы.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...