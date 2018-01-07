Скончался астронавт-исследователь Луны Джон Янг
В общей сложности Янг прослужил в NASA 42 года.
В США скончался астронавт Джон Янг. Об этом сообщили в "твиттере" NASA, пишет Лайф.
— Мы опечалены уходом из жизни Джона Янга. Ему было 87 лет. Он дважды летал к Луне, ходил по её поверхности и был на борту первого корабля "Шаттл", — сказано в сообщении.
Янг был одним из самых заслуженных и профессиональных членов миссий американского космического агентства. Он также бы первым и единственным человеком, управлявшим космическими аппаратами четырёх разных типов.
В общей сложности Янг прослужил в NASA 42 года.
Фото с сайта vm.ru
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