Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Скончался астронавт-исследователь Луны Джон Янг

7 января 2018, 02:04

В общей сложности Янг прослужил в NASA 42 года.

В США скончался астронавт Джон Янг. Об этом сообщили в "твиттере" NASA, пишет Лайф.

— Мы опечалены уходом из жизни Джона Янга. Ему было 87 лет. Он дважды летал к Луне, ходил по её поверхности и был на борту первого корабля "Шаттл", — сказано в сообщении.

Янг был одним из самых заслуженных и профессиональных членов миссий американского космического агентства. Он также бы первым и единственным человеком, управлявшим космическими аппаратами четырёх разных типов.

В общей сложности Янг прослужил в NASA 42 года.

Фото с сайта vm.ru


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...