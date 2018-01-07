Скончался астронавт-исследователь Луны Джон Янг

В общей сложности Янг прослужил в NASA 42 года.

В США скончался астронавт Джон Янг. Об этом сообщили в "твиттере" NASA, пишет Лайф.

— Мы опечалены уходом из жизни Джона Янга. Ему было 87 лет. Он дважды летал к Луне, ходил по её поверхности и был на борту первого корабля "Шаттл", — сказано в сообщении.

Янг был одним из самых заслуженных и профессиональных членов миссий американского космического агентства. Он также бы первым и единственным человеком, управлявшим космическими аппаратами четырёх разных типов.

В общей сложности Янг прослужил в NASA 42 года.

Фото с сайта vm.ru