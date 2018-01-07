В Алматы сгорел цех по производству металлических изделий

В южной столице сгорел цех по производству металлической кровли, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

"07.01.2018г. в 02:03 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: Жетысуский район, ул. Бродского, 37. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 7 минут.",- говорится в сообщении.

Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. Как выяснилось, произошло горение цеха по производству металлических изделий и кровли.

"Принятыми мерами пожарных пожар локализован в 02:59 часов и ликвидирован в течение часа, в 03:10 часов. Площадь пожара составила 290 кв.м. при общей площади здания 750 кв.м",- рассказала официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Жертв и пострадавших нет.