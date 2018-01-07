Казахстанский фристайлист завоевал серебро на этапе Кубка мира в Канаде

Для Дмитрия Рейхерда данный успех стал уже третьим в сезоне.

Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд, который специализируется на могуле, стал сегодня вторым на этапе Кубка мира в канадском Калгари, сообщает Zakon.kz.

Наш спортсмен набрал 86.43 балла, уступив только канадцу Микаэлю Кингсбери (89.55). Замкнул тройку призеров австралиец Мэтт Грем (83.23). Данный успех стал для Дмитрия уже третьим в этом сезоне. До этого он поднимался на подиум на этапах Кубка мира в Руке (Финляндия) и Тайву (Китай).

Остальные казахстанцы выступили менее удачно. Дмитрий Бармашов - 20-й (73.06), а Павел Колмаков расположился на 52-й позиции (46.81).

У женщин победу одержала австралийка Бриттени Кокс (82.11), француженка Перрин Лаффон (81.64) вторая, бронза у канадки Жюстин Дюфур-Лапуант (81.30). Юлия Галышева, после победы на предыдущем этапе в Китае, на сей раз оказалась пятой (79.80), а Аялым Амренова - 43-й (54.26).

Следующий этап Кубка мира пройдет в американском Дир-Вэлли 10-11 января.