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В ВКО произошло землетрясение

7 января 2018, 07:32

Подземные толчки зафиксированы в 496 километрах от Алматы.

Cетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 07 января 2018г. в 02 час 54 мин 35 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил дежурный оператор ЦСО "Алматы", эпицентр землетрясения расположен в 496 километрах на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

"Энергетический класс землетрясения 9.6. Магнитуда MPV 3.9. Глубина 10 километров", - говорится в сообщении.

Сведений об ощутимости толчков нет.


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