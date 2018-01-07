В ВКО произошло землетрясение
Подземные толчки зафиксированы в 496 километрах от Алматы.
Cетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 07 января 2018г. в 02 час 54 мин 35 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Как сообщил дежурный оператор ЦСО "Алматы", эпицентр землетрясения расположен в 496 километрах на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
"Энергетический класс землетрясения 9.6. Магнитуда MPV 3.9. Глубина 10 километров", - говорится в сообщении.
Сведений об ощутимости толчков нет.
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