Я не специально, честное слово - казахстанский лыжник отжег после победы на этапе Кубка мира

Алексей Полторанин дал в прямом эфире очень занимательное флеш-интервью после победы на этапе Кубка мира.

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин очень эмоционально отвечал на вопросы иностранного журналиста, после победы на этапе Кубка мира в итальянском Валь-ди-Фьемме, которую ждал два сезона, сообщает Zakon.kz.

"Отличный день сегодня. Я никогда не поднимался так высоко в общем зачете "Тур де ски". Вторая позиция - это лучший результат для меня карьере. Я счастлив, что смог выиграть сегодня",- рассказал Алексей после финиша. Было еще одно предложение, которое развеселило комментаторов и всю русскоязычную зрительскую аудиторию.

Чуть позже Алексей, пришел в себя и поспешил извиниться за свою несдержанность во время прямого эфира.

"Немного смеха в вашу жизнь. Я не специально, чес слово. И с Рождеством, люди православные!!!,- написал он на своей странице в Инстаграм.

Напомним, что казахстанский лыжник выиграл шестой этап супермногодневки "Тур де ски-2018". Вчера в итальянском Валь-ди-Фьемме Алексей Полторанин первенствовал в масс-старте на 15 км классическим ходом. Таким образом, он переместился на второе место в генеральной классификации "Тур де ски" и завтра на заключительном этапе, когда лыжники будут штурмовать знаменитую вершину Альп д'Чермис в гонке преследования коньковым ходом на 9 км, на старте будет уступать швейцарцу Дарио Колонье минуту и 14 секунд.