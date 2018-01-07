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Звезду "Игры престолов" выставили из бара в Нью-Йорке за пьяный дебош

7 января 2018, 08:37

Инцидент произошел в пятницу вечером в нью-йоркском баре Barfly.

Кита Харингтона, исполняющего одну из главных ролей в популярном телесериале, выставили из бара в Нью-Йорке, куда актер явился в нетрезвом состоянии, сообщает портал TMZ, специализирующийся на новостях из жизни знаменитостей, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу вечером в нью-йоркском баре Barfly. Сообщается, что Харингтон, изъявивший желание сыграть партию в бильярд, стучал кулаками по бильярдному столу и хватал кии других игроков, задевая при этом лица присутствующих.

По словам очевидцев, актера попросили покинуть бар, а когда он через некоторое время вернулся в заведение, его оттуда вывели силой.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса.

Харингтон играет в телесериале Джона Сноу – внебрачного сына одного из вестеросских правителей, — который служит разведчиком Ночного дозора, защищающего человечество от нашествия потусторонних сил.

Фото: РИА Новости


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