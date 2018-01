Ледяная статуя Роналду в Москве стала поводом для шуток в Сети

Установленная в рамках фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи" на Поклонной горе ледяная скульптура португальского футболиста Криштиану Роналду привлекла внимание западных СМИ и пользователей Сети, пишет РИА Новости.

​Так, британский таблоид The Sun отмечает, что скульптура "ужасно похожа" на бюст Роналду, установленный в марте в аэропорту Мадейры, который породил множество шуток и мемов в Сети, и который пришлось исправлять другому скульптору.

Ряд пользователей Twitter так же посчитали, что статуя совсем не похожа на футболиста.

"Интересно, что все эти творения посвящены одному человеку, но ни одна на него не похожа", — пишет The Itch.

"Это лучше, чем та статуя из Майдеры… Чуть-чуть", — уверен Дэниел Дженкс.

"Почему они продолжают это делать с его лицом?", — задается вопросом Balerion's Flame.

"Потому что невозможно воссоздать совершенство", — иронизирует в ответ Janique Reine.

Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" проходит с 29 декабря по 8 января в парке Победы на Поклонной горе. Здесь размещена ледяная экспозиция со скульптурами, посвященными 32 странам-участницам чемпионата мира по футболу 2018 года. Для их строительства в столицу привезли две тысячи тонн природного льда.

The tributes just keep coming for @Cristiano ❄️ pic.twitter.com/Mhx3WFkmge