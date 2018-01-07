На большей части Казахстана сохраняется погода без осадков
Местами ожидается гололед, туман, усиление ветра.
7 января на большей части Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на западе, северо-западе республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег. Местами ожидается гололед, туман, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «КАЗГИДРОМЕТ».
В Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами прогнозируется туман, гололед, в Западно-Казахстанской области – днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской, Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Жамбылской, Кызылординской областях местами - туман, усиление ветра 15-20 м/с. В отдельном районе Алматинской области усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, ночью местами туман.
В Алматы днем ясно, - 15.
В Астане днем ясно, - 12.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
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