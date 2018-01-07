Ким Чен Ын призвал создать условия для улучшения отношений с Южной Кореей

Отмечается, что речь идет не только о нормализации отношений между Пхеньяном и Сеулом, но и примирении и воссоединении нации.

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о необходимости создания условий для улучшения отношений с Южной Кореей, передает Центральное телеграфное агентство Кореи, пишет РИА Новости.

"Север и Юг не должны быть связаны прошлым. Необходимо улучшить отношения между Севером и Югом и совершить прорыв в деле воссоединения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет не только о нормализации отношений между Пхеньяном и Сеулом, но и примирении и воссоединении нации.

В заявлении подчеркивается, что результаты в этом направлении могут быть достигнуты лишь в случае усилий с обеих сторон. В то же время, по мнению Ким Чен Ына, примирение двух стран являются внутренним вопросом корейской нации, поэтому Пхеньяну и Сеулу не стоит обращаться за помощью других государств.

Ранее представители Южной Кореи и КНДР впервые за долгое время обсудили по специальному каналу связи двусторонние отношения, в том числе возможность участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выступает за диалог между Сеулом и Пхеньяном. Американский лидер и не исключил, что Вашингтон может позднее присоединиться к этому процессу.

Фото: AP