Дворник-миллионер: бизнесмен из Китая каждое утро убирает улицу

Бизнесмен из города Чунцин ежедневно собирает мусор на улице в течение трех лет: своим примером он хочет показать важность заботы об окружающей среде, сообщает magazeta.com.

Чжун Цунжун каждое утро выходит в свой двор, вооружившись щипцами для собирания мусора и портативным динамиком: он убирается на улице уже в течении трех лет. 51-летний китаец стал известен как «дворник-миллионер»: основное занятие Чжуна — бизнес в сфере недвижимости, производства и продажи автомобилей.

Привычка богатого китайца убираться на улице привлекла внимание людей: многие начали сомневаться в его искренности, обвиняя Чжуна в самопиаре. Впрочем, сам дворник-миллионер утверждает, что его помыслы честны, и людей нельзя судить по их благосостоянию.

«Мусорим ли мы на улице — это не зависит от образования, возраста, происхождения или социально-экономического статуса», — рассказал Чжун в интервью для Sixth Tone.

Чунцинский бизнесмен вдохновился примером профессора Университета Цинхуа, которого он встретил на отдыхе на острове Хайнань в 2015 году. Профессор на пенсии убирал мусор на пляже на протяжении 4-х лет, а Чжун Цунжун начал делать то же самое у себя во дворе, вернувшись из отпуска. Китаец даже начал обходить ближайшие рестораны, рассказывая о важности защиты окружающей среды.

Чжун призывает своих подчиненных следовать его примеру. Сотрудники его предприятий рискуют получить штраф в 10 юаней ($1,5), если они мусорят в неположенном месте. Бизнесмен считает, что проблему мусора нельзя решить одномоментно: для достижения успеха нужны серьезные меры.

«Китаю нужны более строгие законы, чтобы заставить людей не мусорить», — говорит Чжун. «Самодисциплины будет недостаточно. Китайцы боятся «потерять лицо». Они больше волнуются о возможности быть пристыженным, нежели о сумме штрафа».

Жена и дети Чжуна сначала стыдились его эксцентричного поведения, которое привлекло внимание медиа. Какое-то время они даже отказывались быть с ним рядом на публике. Позже их взгляды поменялись, когда они поняли, что их район стал чище, а бизнесмена стали хвалить соседи. Сейчас жена Чжуна также участвует в его антимусорной кампании: она даже делает замечание тем, кто бросает мусор на землю.

«Улицы останутся грязными в независимости от того, сколько людей будет убираться», — говорит Чжун. Единственный выход — рассказывать людям о последствиях загрязнения и надеяться, что это изменит их поведение».

Фото: Sixth Tone