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Известный блогер продемонстрировал на видео «вынос мозга» при оплате штрафа в Астане

7 января 2018, 11:01

Чтобы своевременно оплатить штраф он в течение семи дней разными способами пытался внести оплату, но тщетно.

Богер Таниберген Бердонгар снял видео о том, как сложно в Астане оплатить штраф и получить 50% скидку, передает ИА «NewTimes.kz».

Таниберген Бердонгар рассказал о том, что его мама недавно попала в ДТП и чтобы своевременно оплатить штраф он в течение семи дней разными способами пытался внести оплату, но тщетно.

«Сначала я платил по Интернету через банк – не получилось, далее через eGov, сайт с неудобным интерфейсом, в результате попытался оплатить через терминал, где не работает кнопка и через Qiwi. Далее отправился в «Мегу», где много банков», - сообщил мужчина.

Однако, ни через кассы, ни через терминалы оплатить злополучный штраф он не смог.

Он принялся звонить в МВД и полицию, чтобы узнать, что делать.

Потратив уйму времени, переговорив с кучей специалистов, которые «не знают кто за что отвечает» Бердонгар все таки добился внятного ответа, но решил, что предпочтительнее сразу ехать в СпецЦОН.


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