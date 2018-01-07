У берегов Китая столкнулись два судна

На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, все они благополучно спасены.

Панамский нефтяной танкер столкнулся с гонконгским сухогрузом у восточного побережья Китая, 32 человека пропали без вести, сообщает Центральное телевидение Китая, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу 6 января в 20:00 (15:00 мск) у устья реки Янцзы, его участниками стали нефтяной танкер Sanchi и сухогруз CF CRYSTAL.

В результате столкновения была потеряна связь со всем экипажем нефтяного танкера. Это судно принадлежит иранской компании BRIGHT SHIPPING LIMITED. На его борту находились в общей сложности 32 человека — 30 граждан Ирана и два гражданина Бангладеш.

Несмотря на повреждения, гонконгскому сухогрузу ничего не угрожает. На его борту находился 21 член экипажа, все они благополучно спасены.

На место происшествия прибыли китайские спасательные суда. На опубликованных фотографии с места ЧП видно охваченное сильным пламенем судно.

Фото: AFP