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В Алматы женщина на Peugeot с бабочками врезалась в столб

7 января 2018, 11:58

В аварии пострадала женщина, управлявшая "легковушкой".

В южной столице на проспекте Достык произошло ДТП. Автомашина Peugeot под управлением женщины-водителя врезалась в столб уличного освещения, передает patrul.kz.

Peugeot двигался по проспекту в северном направлении. Со слов очевидцев, не доезжая до улицы Хаджимукана, женщина не справилась с управлением. В результате машина залетела на бордюр, а затем врезалась в столб уличного освещения.

В аварии пострадала сама водитель Peugeot. Прибывшая скорая помощь доставила ее в ближайшую больницу города.

Позже выяснилось, что с женщиной ехали два пассажира. После аварии они якобы украли деньги из кошелька пострадавшей и скрылись в неизвестном направлении.

В деталях данного происшествия разбираются сотрудники полиции.


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