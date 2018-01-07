В Алматы женщина на Peugeot с бабочками врезалась в столб

В южной столице на проспекте Достык произошло ДТП. Автомашина Peugeot под управлением женщины-водителя врезалась в столб уличного освещения, передает patrul.kz.

Peugeot двигался по проспекту в северном направлении. Со слов очевидцев, не доезжая до улицы Хаджимукана, женщина не справилась с управлением. В результате машина залетела на бордюр, а затем врезалась в столб уличного освещения.

В аварии пострадала сама водитель Peugeot. Прибывшая скорая помощь доставила ее в ближайшую больницу города.

Позже выяснилось, что с женщиной ехали два пассажира. После аварии они якобы украли деньги из кошелька пострадавшей и скрылись в неизвестном направлении.

В деталях данного происшествия разбираются сотрудники полиции.