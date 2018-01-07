В Пиренеях сноубордист устроил гонки с лавиной

Друзья пытаются криками приободрить экстремала, и в итоге он успешно добирается до безопасного места.

Сноубордист в Пиренеях спровоцировал сход лавины во время спуска по склону, но сумел спастись. Видео инцидента сняли его друзья, пишет РИА Новости.

В ролике видно, что в начале спуска все проходит нормально, однако после резкого поворота сноубордиста снежная масса начинает сходить со склона в нескольких метрах от него.

Друзья пытаются криками приободрить экстремала, и в итоге он успешно добирается до безопасного места.

Фото: 24 Канал