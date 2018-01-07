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Пассажиров рейса Эйр Арабия отправят другими воздушным судами

7 января 2018, 13:28

Рейс G9-252 авиакомпании Air Arabia по маршруту Астана-Шарджа должен был вылететь еще вчера, но дважды по разным причинам откладывался.

Пассажиры авиарейса Астана-Шарджа все-таки вылетят в ОАЭ казахстанскими авиакомпаниями за счет Air Arabi, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КГА.

"Рейс G9-252 авиакомпании Air Arabia по маршруту Астана-Шарджа по расписанию должен был вылететь 6 января 2018 года в 04:55 часов. Однако, по технической причине (замерзание ручки багажного отделения воздушного судна) в целях безопасности полетов вылет был перенесен на 20:10 часов 6 января 2018 года. Пассажиры, которым требовалось размещение в гостинице, порядка 50 человек, были заселены в гостинице, им предоставлено питание и напитки",- говорится в сообщении.

С 18:00 часов был организован трансфер пассажиров из гостиницы в аэропорт.

После посадки пассажиров на борт воздушного судна и в ходе предполётной проверки была выявлена техническая проблема с запуском одного из двигателей. Прибытие инженера и доставка необходимых запасных частей для устранения данной поломки ожидается рейсом Эйр Арабия G9-251 8 января в 03:55 часов.

В настоящее время, по информации авиакомпании Air Arabia, часть пассажиров будет перевезена в Шарджу рейсом авиакомпании Air Arabia из Алматы 8 января в 05:00 часов (доставка в Алматы будет осуществляться на рейсах казахстанских авиакомпаний за счет Air Arabia) и остальные пассажиры рейсом авиакомпании Air Arabia на другом воздушном судне 8 января 2018 г. в 04:55 часов.


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