Фильм о Талгате Мусабаеве опубликовал центр подготовки космонавтов

В своем приветственном слове руководство и сотрудники ЦПК, коллеги по космической отрасли пожелали летчику-космонавту Казахстана и России крепкого здоровья.

Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина 7 января поздравил с днем рождения Талгата Мусабаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ЦПК.

В своем приветственном слове руководство и сотрудники ЦПК, коллеги по космической отрасли пожелали летчику-космонавту Казахстана и России Талгату Мусабаеву крепкого здоровья, благополучия, отличного настроения, долгих и счастливых лет жизни.

Талгат Мусабаев совершил три космических полета в период с 1994 по 2001 годы общей продолжительностью 341 день 9 часов 48 минут 41 секунду, выполнил семь выходов в открытый космос.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении космического полёта, Т.А. Мусабаеву было присвоено высокое звание Героя России и Қазақстан Республикасының Халық Қаhарманы.

Центр подготовки космонавтов опубликовал в день рождения Т. Мусабаева биографический фильм о космонавте. Талгата Мусабаева, который является сенатором Парламента РК, также поздравили коллеги по космической деятельности из многих стран мира, в том числе представители Роскосмоса и Казкосмоса.