Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Фильм о Талгате Мусабаеве опубликовал центр подготовки космонавтов

7 января 2018, 14:17

В своем приветственном слове руководство и сотрудники ЦПК, коллеги по космической отрасли пожелали летчику-космонавту Казахстана и России крепкого здоровья.

Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина 7 января поздравил с днем рождения Талгата Мусабаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ЦПК.

В своем приветственном слове руководство и сотрудники ЦПК, коллеги по космической отрасли пожелали летчику-космонавту Казахстана и России Талгату Мусабаеву крепкого здоровья, благополучия, отличного настроения, долгих и счастливых лет жизни.

Талгат Мусабаев совершил три космических полета в период с 1994 по 2001 годы общей продолжительностью 341 день 9 часов 48 минут 41 секунду, выполнил семь выходов в открытый космос.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении космического полёта, Т.А. Мусабаеву было присвоено высокое звание Героя России и Қазақстан Республикасының Халық Қаhарманы.

Центр подготовки космонавтов опубликовал в день рождения Т. Мусабаева биографический фильм о космонавте. Талгата Мусабаева, который является сенатором Парламента РК, также поздравили коллеги по космической деятельности из многих стран мира, в том числе представители Роскосмоса и Казкосмоса.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...