Стартовый отрезок марафона прошел по маршруту от столицы Перу до города Писко.

Завершился первый этап ралли-рейда "Дакар-2018". Все казахстанцы прибыли в финишный город перуанский Писко, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Astana Presidential Club.

Стартовый отрезок марафона прошел по маршруту от столицы Перу до Писко. Участники преодолели 241 километр песчаных дюн, 31 из них пришелся на спецучасток.

Пилот квадроцикла «Астаны» под бортовым номером 265, казахстанец Максим Антимиров, завершил первый этап «Дакара» на пятнадцатом месте, верно выполнив все навигационные задачи. Сам гонщик отметил, что сложность первого этапа заключалась в абсолютном песчаном бездорожье:

«Сегодняшний этап выдался, как полагается, коротким. Его сложность заключалась в том, что он проходил на абсолютно песчаной территории вне дорог. При этом направлений и следов было очень много - местные жители тут наследили прилично. Именно поэтому канал четко не прослеживался и все разбрелись кто куда. В конце концов я привязался к курсу и уже с него не сходил. Не надеялся на то, что путь покажут впереди идущие, так как ошибки сегодня допускали все. Сегодня ехали не по следам, только по навигации».

Его коллега, квадроциклист Дмитрий Шилов, на дистанции «Лима – Писко» столкнулся с некоторыми проблемами навигации и финишировал 42-м:

«Сегодня немного сбился с навигации и не взял одну из точек на маршруте. Не доехал буквально сто метров. Немного самонадеянно поступил, так как казалось, что потеряться тут просто негде. Но всё представилось намного сложнее. Теперь ожидаем пенализацию за невзятие необходимых координат».

Гонщик отметил, что техническая сторона самой езды не доставила ему никаких проблем, чему во многом помогли подготовительные тренировки команды в песках.

В грузовом зачете экипаж под пилотированием Артура Адавичуса на боевой технике Iveco доволен результатом (16 место) первого этапа «Дакара», за исключением некоторых деталей.

«Первый старт, первый день - и сразу дюны. Всё прошло отлично, но один затяжной подъем с острым гребнем наверху оголил некоторые технические проблемы. Нужно было атаковать гребень и прямо перед верхушкой сбросить скорость и переключиться, чтобы плавно взять высоту. Этот метод мне прекрасно дался, но вот коробка тут не позволила включить нужную скорость и прямо перед вершиной машина остановилась. Скатился назад, повторил, снова ситуация повторилась. Сейчас механики разбираются с избирательным механизмом коробки передач. Потерял минуты три, но ничего страшного. Это только начало. Главное, чтобы техника была в порядке» - прокомментировал капитан команды.

Следующий этап марафона представит собой спецучасток длиной 267 километров, большая часть которого пройдет по бездорожью в дюнах. Песочные этапы марафона продлятся пять дней, пока караван не уйдет на территорию Боливии - на высоту свыше трех тысяч метров.