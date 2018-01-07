Епископ Каскеленский Геннадий: Главный наказ Рождества - чтобы Христос родился в нашем сердце

Спаситель пришел в этот мир один раз, чтобы никогда уже не отлучаться от нас – по просьбе Zakon.kz Епископ Каскеленский Геннадий разъясняет главный смысл рождественских праздников.

- Многоуважаемый Владыка Геннадий, в Европе праздник Рождества Христова отметили 25 декабря, а православные казахстанцы отмечают его сегодня, 7 января. Так какая из этих дат правильная? И расскажите, пожалуйста, подробно, в чем заключается суть рождественских праздников.

- Обе правильные, просто определяются по разным правилам. Православные христиане Греции, Румынии, Болгарии, Польши, Ливана, Египта, Сирии празднуют Рождение Христа по григорианскому календарю, то есть, на 13 дней раньше, чем в Русской Православной Церкви, к которой принадлежат верующие Казахстана.



Мало кто знает, что в послереволюционной России была предпринята попытка перейти на новый стиль. Она связана с деятельностью Святейшего Патриарха Тихона. 15 октября 1923 года Патриарх ввел григорианский календарь, но уже 8 ноября распорядился «повсеместное и обязательное введение нового стиля в церковное употребление временно отложить». Так что формально новый календарь действовал только 24 дня. Многие столичные храмы тогда согласились с нововведением, но в целом православный народ его отверг. Церковь может проводить реформы только на основании полного консенсуса епископата, духовенства и мирян, иначе существует опасность раскола.

Напомню, новый стиль получил название в честь Римского папы Григория XIII. Последний ввел его в Римо-католической Церкви 4 октября 1582 года. В ближайшие несколько лет его приняли все страны, где католичество имело крепкие позиции. Не все проходило гладко. В Польше, скажем, против активно выступило купечество. Разница между новым и Юлианским календарем тогда составляла 10 дней. Купцы заявили, что сдвиг в календаре срывает сроки поставок. В Польше выступления продолжались почти пять лет. Имели место кровавые столкновения.

Скандинавские государства перешли на григорианский календарь вместе с Россией - в 1700 году. А вот Великобритания – только в 1752-м. В консервативной Англии долго царила неразбериха. Значительная часть населения реформу не приняла. Знаменитый живописец-реалист тех лет Вильям Хогарт отразил эту ситуацию в одной из своих самых ярких гравюр «Предвыборный пир», на которой изображен попираемый транспарант с надписью: «Give us our Eleven Days» «Верните нам наши 11 дней» ( в XVIII веке разница составила уже столько).

Великая китайская цивилизация приняла григорианское время только в 1949 году, а Северная Корея живет по календарю «чучхэ». Летоисчисление ведется от дня рождения Ким Ир Сена.

Астрономический год длится 364 сутки, 5 часов, 48 минут и 46 секунд. То есть каждые 4 года юлианский календарь накапливает еще одни «лишние» сутки. Проблема решается с помощью введения «високосных» годов, но не до конца. Постепенно праздники все равно смещаются вперед, и календарь снова начинает «грешить». Григорианский стиль это более успешная попытка решить проблему отставания природы от «человеческого времени».

Нужно понимать, что в языческой древности большинство праздников было привязано к астрономическим явлениям – изменениям фаз солнца и луны. И когда праздники отклонялись от природных сроков, это воспринималась как настоящая катастрофа.

Но христиане не верят в суеверные бредни астрологов. На земле явилось истинное Солнца Правды – Христос. И уже волхвы, восточные мудрецы, о которых говорит Евангелие, это вполне осознали и перед яслями Богомладенца отреклись от своих заблуждений, что символически выразилось в дарах, принесенных ими Христу. Человеку открылась возможность вступить в непосредственное общение с Богом, зачем ему теперь искать тайный смысл в конфигурациях планет и звезд, в комбинациях цифр, в прочих пустых приметах? Теперь с нами на земле Сам Бог пребывает. Спаситель пришел в этот мир один раз, чтобы никогда уже не отлучаться от нас. Он невидимо всегда с нами. Он говорит ученикам: «Впредь Я с вами во вся дни до скончания века!» (Мф. 28:20). И как Он пребывал в Вифлеемской пещере – желает пребывать в душе каждого из нас.

Поэтому календарь имеет для нас второстепенное значение, по какому стилю планировать свои будни и праздники – это никак не влияет на религиозную жизнь человека. Румынское православие перешло на новый стиль еще в 20-е годы прошлого века, и это не помешало ему породить и вырастить совершенно уникальную плеяду великих духовных старцев XX века, почитаемых во всем мире, таких как Арсений (Папачок), Клеопа (Илие), Иустин (Пырву)…

Главный урок и наказ Рождества – стремиться к тому, чтобы Христос родился в нашем сердце. Именно присутствие Божественной благодати в человеческой душе дает ту самую легкую и светлую радость, которая часто бывает свойственна православному христианину. От этой радости и рождается культура Рождества, к которой мы отнесем и балет Чайковского «Щелкунчик», и стихи Бориса Пастернака, и украинские колядки, и песню Шевчука «А наутро выпал снег…» и, если хотите, неожиданный рэп Басты «Папа в самолетах, папа в поездах…».

С Рождеством Христовым!

Торгын Нурсеитова