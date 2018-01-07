Американские спецслужбы признали, что недооценили КНДР - СМИ
Американские разведывательные структуры в начале президентства Дональда Трампа доложили ему, что процесс создания ракеты в КНДР, способной достичь территории США.
Американские спецслужбы признали, что значительно недооценили возможности Северной Кореи в развитии ее собственной ракетно-ядерной программы за последние месяцы, пишет газета New York Times со ссылкой на источники в правительстве и службах безопасности, сообщает РИА Новости.
Согласно изданию, американские разведывательные структуры в начале президентства Дональда Трампа доложили ему, что процесс создания ракеты в КНДР, способной достичь территории США, займет до четырех лет, что даст им время замедлить или сорвать разработку оружия.
Однако аналитики приходят к выводу, что в сентябре Северная Корея впервые смогла провести успешные испытания водородной бомбы, чья мощность, по их оценкам, в 15 раз больше чем сброшенная на Хиросиму атомная бомба. Как отмечает издание, КНДР также продемонстрировали собственную ракетную технологию и способность ракет достичь американского острова Гуам, затем западного побережья страны и далее Вашингтона.
Фото: РИА Новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.