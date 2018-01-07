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Американские спецслужбы признали, что недооценили КНДР - СМИ

7 января 2018, 14:53

Американские разведывательные структуры в начале президентства Дональда Трампа доложили ему, что процесс создания ракеты в КНДР, способной достичь территории США.

Американские спецслужбы признали, что значительно недооценили возможности Северной Кореи в развитии ее собственной ракетно-ядерной программы за последние месяцы, пишет газета New York Times со ссылкой на источники в правительстве и службах безопасности, сообщает РИА Новости.

Согласно изданию, американские разведывательные структуры в начале президентства Дональда Трампа доложили ему, что процесс создания ракеты в КНДР, способной достичь территории США, займет до четырех лет, что даст им время замедлить или сорвать разработку оружия.

Однако аналитики приходят к выводу, что в сентябре Северная Корея впервые смогла провести успешные испытания водородной бомбы, чья мощность, по их оценкам, в 15 раз больше чем сброшенная на Хиросиму атомная бомба. Как отмечает издание, КНДР также продемонстрировали собственную ракетную технологию и способность ракет достичь американского острова Гуам, затем западного побережья страны и далее Вашингтона.

Фото: РИА Новости


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