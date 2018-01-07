Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Пациент выбросился из окна больницы в Костанае

7 января 2018, 15:38

Пользователь группы в Facebook «Любимый Костанай, для всех и про все» Мария Абабкова поделилась случившимся.

Пациент выпрыгнул из окна туалета Костанайской городской больниц, передаёт МИА «Казинформ».

Пользователь группы в Facebook «Любимый Костанай, для всех и про все» Мария Абабкова поделилась случившимся.

«Сегодня около 14:00 в городской больнице покончил с собой мужчина, выбросившись из окна туалета с четвертого этажа. Сосед по палате поясняет, что мужчина с ночи был не в себе, вел себя странно, угрожающе. О чем тут же был оповещен медперсонал, но реакции не последовало, возможно пострадавший страдал психозом в результате препаратов»,- пишет она.

В комментариях под постом сообщается, что пациент лежал в хирургическом отделении больницы. В городской больнице эту информацию подтвердили. Как сообщил дежурный врач учреждения, в больнице пациент лежал с алкогольной интоксикацией.

От более полной информации в медучреждении воздержались, в связи с отсутствием руководства.

В ДВД области направлен соответствующий запрос.

Фото: МИА Казинформ


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...