ВАЗ столкнулся с пассажирским автобусом в СКО и сгорел дотла
Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением.
Авария произошла на трассе Жезказган - Петропавловск недалеко от села Нежинка в 9.30 утра, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.
По информации ДВД области, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом, погибнув на месте.
«В результате столкновения машин произошло возгорание и легковое авто сгорело. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. По факту ДТП начато досудебное расследование», — сообщили в ДВД.
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