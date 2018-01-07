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ВАЗ столкнулся с пассажирским автобусом в СКО и сгорел дотла

7 января 2018, 16:38

Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением.

Авария произошла на трассе Жезказган - Петропавловск недалеко от села Нежинка в 9.30 утра, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

По информации ДВД области, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом, погибнув на месте.

«В результате столкновения машин произошло возгорание и легковое авто сгорело. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. По факту ДТП начато досудебное расследование», — сообщили в ДВД.


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